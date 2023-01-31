Российский террор должен проиграть не только на поле боя, но и в том, чтобы на территории Украины не осталось ни одной руины.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что благодарен представителям правительства Дании, которые приехали 30 января в Николаев, за готовность помогать Украине и поддерживать страну до полного восстановления территориальной целостности и всего того, что необходимо для жизни.

«В этом фундаментальный смысл нашего сотрудничества с партнерами. Российский террор должен проиграть повсюду, во всем: на поле боя и в том, чтобы не осталось ни одной руины в нашей стране, чтобы мы смогли все восстановить и доказать, что свобода крепче», — подчеркнул Зеленский.