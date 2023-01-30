23:49 61 человек погиб и 150 получили ранения в результате теракта в мечети пакистанского города Пешавар. Об этом сообщает TV5. Также сообщается о 150 раненых.

В настоящее время в больницах проходят лечение 60 человек.

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23:34 Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане достигло 59, сообщает Reuters.

Как сообщили в полиции, террорист-смертник прошел через несколько баррикад, выставленных силами безопасности, чтобы попасть в «Красную зону», где располагается полиция и контртеррористические службы в городе Пешавар на северо-западе страны.

«Это был взрыв террориста-смертника», — заявил агентству начальник полиции Пешавара Иджаз Хан. По его словам, многие из 170 раненых находятся в критическом состоянии.