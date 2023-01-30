Коррупционный скандал в Европарламенте разрастается, и в нем появляются все новые фигуранты, имеющие самое прямое отношение к нашей стране. По данным СМИ Латвии, среди взяткополучателей оказался Эльдар Мамедов (Мамедовс), который уже несколько лет лоббирует интересы Ирана и регулярно выступает с антиазербайджанскими выпадами.

Совсем недавно сей персонаж уверял, будто бы «ставка ЕС на Азербайджан как на серьезную альтернативу российскому газу недальновидна и нереалистична». В октябре 2020 года в «The American Conservative» именовал 44-дневную Отечественную войну «нападением Азербайджана» и тиражировал фейки о «сирийских наемниках». Но самое главное, Мамедов активно лоббирует интересы Ирана. Неоднократно он был замечен и в озвучивании угроз ИРИ в адрес нашей страны. Так, на онлайн-ресурсе Фонда Фридриха Эберта 27 мая 2021 года Мамедов публикует статью «Почему в Азербайджане не критикуют Израиль», где активно тиражирует уже иранские фейки, будто бы Азербайджан предоставляет Израилю свою территорию для разведывательной деятельности против Ирана. А еще раньше, в июле 2020 года, в «Responsible Statecraft» от 22 июля 2020 года Мамедов настоятельно рекомендовал нашей стране проявлять бдительность, чтобы не позволить внерегиональным антииранским программам манипулировать собой.

Теперь же имя Мамедова мелькает в связи со скандалов в Европарламенте. Обширную статую на эту тему публикует латвийский портал TVnet.

Как констатирует издание, «коррупционный скандал в Европейском парламенте разрастается. Бельгийская полиция конфисковала полтора миллиона евро наличными, которые также были обнаружены у членов ЕП. Были получены доказательства того, что правительства Катара и Марокко платили чиновникам за влияние на институты Европейского союза в пользу этих стран. Как сообщает программа TV3 Nekā personīga, к брюссельскому скандалу причастен и бывший латвийский дипломат Эльдар Мамедов.Арестованный лидер группы признался в преступлениях и готов назвать всех подкупленных в парламенте. В настоящее время Мамедов отстранен от исполнения своих обязанностей и, пока идет следствие, свою причастность к инциденту не комментирует». Как напоминает издание, «перед чемпионатом мира по футболу Катар много критиковали. Появились видеоматериалы о том, что стадионы, предназначенные для проведения чемпионата, были построены гастарбайтерами, работавшими в рабских условиях. Многие погибли на стройке из-за нечеловеческих условий. Имидж Катара надо было срочно улучшать, и Европарламент необходимо было настроить благосклонно к этой стране Персидского залива. На повестке дня было несколько вопросов, в том числе безвизовый режим с ЕС».

«Операция Mezzo, или самый громкий скандал в истории ЕП, началась меньше года назад. Спецслужбы нашли 400 тысяч евро наличными в чемодане под кроватью в доме бывшего депутата Пьера Антонио Пансери в Брюсселе. Еще столько же — в домашнем сейфе. Пансери не знал о тайном визите, а его последующие встречи и разговоры были под наблюдением и записывались бельгийскими следователями, — продолжает издание. — Материалы расследования, полученные влиятельным изданием Der Spiegel, позволяют восстановить несколько встреч в пятизвездочном отеле Sofitel Place Jourdan. Там представители правительства Катара встретились с Пансери, который помог подготовить для них выступление на заседании подкомитета ЕП по правам человека в ноябре прошлого года. На одном из таких мероприятий присутствовал также Франческо Джорджи, сожитель вице-президента ЕП Евы Кайли, помощник одного из парламентариев. Депутатам нужно было убедиться, что Катар провел серьезные реформы. Кайли также публично защищала Катар и критиковала коллег за лицемерие. О регулярном и длительном подкупе депутатов Европарламента стало известно в конце декабря прошлого года. Узнав об обыске и аресте сожителя и Пансери, Кайли попыталась скрыть улики. Однако правоохранители обнаружили чемодан с наличными, спрятанный в детской коляске. Депутаты уже проголосовали за отстранение Кайли от должности, так как чиновника не спасает иммунитет, если он пойман с поличным».

Как указывает портал, «помимо Катара, еще одной страной, которая пыталась купить влияние в европейских институтах, является Марокко. Две трети внешней торговли страны приходится на ЕС. Марокко также хочет заручиться политической поддержкой в конфликте из-за Западной Сахары, в то время как ЕС рассчитывает на то, что марокканское правительство не позволит африканским мигрантам попасть в Европу. Связь с марокканским правительством каждый раз происходила через разных лиц. Причастные знали, что их действия незаконны, потому что использовали кодовые слова — когда они шли за деньгами, говорили о взятии костюма или галстука. Позже Пансери создал неправительственную организацию под названием «Борьба с безнаказанностью» для легализации взяток. На допросе члены группы признались, что работали также на Мавританию и Саудовскую Аравию».

Как продолжает портал, «пока все обвинения в коррупции были направлены против группы социал-демократов. Следователи считают еще двух парламентариев из этой фракции — Марка Тарабеллу и Андреа Коццолино — соратниками Пансери. В середине февраля парламент должен будет проголосовать за снятие с них иммунитета по запросу бельгийских следственных органов.

В конце декабря группа социал-демократов из-за коррупционного скандала отстранила от должности своего политического советника. Это было сделано потому, что в связи с продолжающимся расследованием имело место серьезное нарушение, о чем незамедлительно была поставлена в известность бельгийская полиция. В сообщении не упоминается имя отстраненного чиновника, но Nekā personīga известно, что это гражданин Латвии Эльдар Мамедов, проработавший в Европарламенте более десяти лет.

Мамедов был политическим советником в комитете по иностранным делам и одним из тех, кто призывал социал-демократическую фракцию занять снисходительную позицию по отношению к Катару. Он также выступил против официальной позиции фракции в поддержку резолюции, признающей Россию спонсором терроризма. Некоторые члены фракции также указывали на его особую позицию в отношении иранского режима».

«Эльдар — член некогда влиятельной в Латвии семьи Мамедовых: его отец владел Рижской санитарно-транспортной автобусной базой, а одно время также Управлением автодорогами Латвии. И та, и другая компания были связаны с крупными и сомнительными государственными и муниципальными закупками, — продолжает издание. — Родившийся в Риге, Эльдар Мамедов начал свою карьеру в банковском секторе Латвии, управляя офисом банка Parex в Азербайджане. Затем он пережил стремительный карьерный скачок в Министерстве иностранных дел — некоторое время был сотрудником посольства в Испании, а затем в Вашингтоне, США. По неофициальной информации, Мамедов был отозван из посольства США за слишком тесные связи с представителями Ирана в Америке. Начиная с 2000 года Мамедов был частым участником мероприятий, организованных ассоциацией Baltijas Forums лидера партии «Согласие» Яниса Урбановича. В 2014 году он баллотировался на выборах в Европарламент по списку «Согласия», но не был избран. Депутат ЕП Нил Ушаков («Согласие») поясняет: «Мамедов не был членом «Согласия», но мы довольно активно сотрудничали. Он работал в ЕП в 2008 или 2009 году. У него отличное резюме для латвийских условий, работал в МИДе, посольствах, потом в ЕП. И было вполне логично и естественно, что, участвуя в выборах в Европарламент, не будучи членом партии, Эльдар Мамедов тоже был в списке».

На вопрос, обсуждалась ли и кандидатура Мамедова на выборы в Сейм, Ушаков отвечает: «Да, если не ошибаюсь, мы работали с новой командой, и человек, проработавший в Европарламенте более 10 лет на вполне руководящей должности, был бы хорошим выбором. Но в тот раз он не участвовал». Испанские СМИ также указывают на тесную дружбу Мамедова с депутатом Хуаном Фернандо Лопесом Агиларом, который возглавляет парламентский комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам. В группе социал-демократов в Европарламенте работают два депутата от Латвии — Нил Ушаков и Андрис Америкс».

Как продолжает издание, «несколько источников в парламенте сообщили испаноязычным изданиям, что Мамедов, скорее всего, принял предложение провести отпуск в Катаре за просмотром футбольных матчей чемпионата мира. Мы направили Мамедову вопросы, в том числе — сам ли он оплачивал билеты? Однако он ответил, что не комментирует ход расследования СМИ. Аналогичный ответ мы получили и от Социал-демократической группы Европарламента. Председатель Европарламента намерен немедленно принять меры для предотвращения или по крайней мере затруднения такой деятельности в будущем. Планируется запрет депутатам Европарламента заниматься лоббированием после ухода с работы как минимум до тех пор, пока они получают пособие. Информация о подарках, полученных депутатами, а также об их поездках и встречах также будет регулярно публиковаться на сайте парламента».