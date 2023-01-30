Посольство Азербайджана в Иране прекратило работу, дипломаты и члены семей эвакуированы в Баку. Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов сделал беспрецедентно жесткое заявление: «Мы не доверяем иранской стороне в обеспечении безопасности сотрудников нашего посольства. Мы довели это до сведения иранской стороны». Еще раз подтвердив то, что власти ИРИ несут прямую ответственность за теракт, направленный против азербайджанской дипмиссии.

Устраивать захваты посольств иранской муллократии не впервой. Более того, как правило, это часть более «широкой» игры. Достаточно вспомнить, как в 1979 году фанатичные сторонники Хомейни атаковали посольство США и захватили в заложники американских дипломатов. По официальной версии, сотрудников посольства США пытались обменять на бывшего шаха. Но это не более чем пиар-верси. Этот шаг, кроме всего прочего, еще и «выключил из игры» Вашингтон в самый критический момент —когда после крушения шахского режима в Иране только начала складываться новая политическая система. Именно захват посольства, уверены многие, и позволил окончательно превратить антишахскую революцию в исламскую.

Сегодня иранская муллократия «выключает из игры» уже Азербайджан. И опять все происходит на фоне внутренней нестабильности в ИРИ. В отличие от «павлиньего трона» иранской монархии, кресла муллократов еще не рухнули, то уже шатаются. «Муллократов» не просто беспокоит влияние нашей страны на настроения, симпатии и антипатии жителей Южного Азербайджана, причем это влияние Азербайджана в Тебризе, Ардебиле, Мараге, Урмии — это уже не платная агентура вроде «Исламской партии Азербайджана» или террористических групп, которые в рамках «экспорта исламской революции» создает в нашей стране Иран. Тегеран повергает в ужас даже школьный букварь на азербайджанском языке. И можно представить себе, как здесь воспринимают сам факт азербайджанской государственности. К тому же посольство — это всегда еще и культурные, гуманитарные программы, частные поездки, визы, информационные материалы — все то, что повергает «муллократию» в ужас.

В случае с Азербайджаном «муллократия» избрала куда более жесткий вариант —вооружённый расстрел дипломатов. Если бы не героические действия сотрудников службы безопасности посольства, жертв было бы куда больше. Наконец, в отличие от 1979 года, ответственность за эту атаку муллократия на себя как бы не брала — официально в СМИ была запущена версия об «одиночке», который искал там жену, неофициально иранские «интеллектуалы» в чалмах обвинили во всем ненавистных «сионистов». И были уверены, что «прокатит». Не прокатило. В Азербайджане прямо обвинили Тегеран в причастности к теракту против посольства Азербайджана.

И дело даже не в том, что посольство в Тегеране закрыто, а генконсульство в Тебризе продолжает работать. Просто в XXI веке уже не получится «выключить» влияние Азербайджанской Республики на наших соотечественников в Иране. Особенно если на улицах Тебриза уже скандируют «Свобода, справедливость, национальное правительство».

Нурани, обозреватель