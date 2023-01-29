Мы продолжаем работать день и ночь, чтобы вместе с нашими азербайджанскими братьями способствовать региональному и глобальному миру.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Для защиты наших границ и осуществления борьбы с терроризмом мы продолжаем свою работу день и ночь, чтобы способствовать региональному и глобальному миру с нашими тысячами солдат в 19 различных частях мира. Наша единственная цель — террористы», — сказал Акар.

Министр отметил, что борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист.