Европейская комиссия подаст апелляцию в Европейский суд против шести стран Европейского союза за неспособность предотвратить появление инвазивных чужеродных видов, вредных для европейской природы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Европейская комиссия 26 января приняла решение обратиться в Европейский суд против Болгарии, Ирландии, Греции, Италии, Латвии и Португалии за невыполнение положений регламента о предотвращении и управлении появлением и распространением инвазивных чужеродных видов на территории ЕС.

Отметим, что инвазивные чужеродные виды – это растения и животные, которые в результате деятельности человека намеренно или нет оказываются на территории, где они обычно не встречаются. К тому же это одна из пяти основных причин потери биоразнообразия в Европе и во всем мире.

Такие виды представляют серьезную угрозу для местных растений и животных Европы и, по оценкам, ежегодно обходятся европейской экономике в 12 миллиардов евро. Борьба с инвазивными видами является важной частью усилий ЕС по прекращению потери биоразнообразия.

Регламент Еврокомиссии включает меры, которые должны быть приняты на всей территории ЕС по инвазивным инородным видам. Шесть государств ЕС, на которых Еврокомиссия подает в суд, не разработали, не внедрили и не сообщили в ЕС о плане действий по предотвращению важнейших путей появления или распространения инвазивных чужеродных видов.

Напомним, ранее Еврокомиссия подала в суд на Мальту из-за «золотых паспортов».