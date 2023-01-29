Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к народу затронул тему утреннего обстрела Константиновки Донецкой области.

«Сегодня в 9:15 утра российская армия произвела ракетный обстрел нашего города Константиновка, Донецкой области. Враг применил ракеты С-300. По жилому сектору. По состоянию на данный момент 17 фамилий в списке пострадавших. 14 – ранены. Три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким… Эти российские ракеты попали в Константиновке, в частности, в четыре жилых дома. И такие обстрелы, к сожалению, являются обыденностью наших территорий, до которых российская армия достает такими ракетами. Донбасс, Харьковщина, юг государства…» — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул важность военной помощи зарубежных партнеров в обеспечении ВСУ дальнобойными ракетами.

«Прекратить этот российский террор было бы возможно, если бы мы могли обеспечить соответствующие ракетные силы наших военных. Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности. Украине нужны дальнобойные ракеты — в частности для того, чтобы убрать эту возможность оккупантов ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города. И я благодарю всех в мире — политиков, общественных деятелей, журналистов и обычных людей, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора», — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент поблагодарил воинов, стоящих на защите Донецкой области.

«Особо хочу отметить сегодня подразделения, наиболее результативно защищающие именно Донетчину. 21-й отдельный батальон 56-й отдельной мотопехотной бригады — спасибо за стойкость и отражение российских штурмов! Воины 26-й и 55-й отдельных артиллерийских бригад — спасибо за меткость! 92-я отдельная механизированная бригада — спасибо вам, ребята! Спасибо всем, кто ежедневно и каждую ночь дает для Украины необходимый результат! И на каждый российский обстрел мы ответим обязательно. Слава Украине!» — подчеркнул президент.