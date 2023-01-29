Вечером 28 января на северо-западе Ирана, в провинции Западный Азербайджан (недалеко от границ с Турцией и Арменией) произошло землетрясение магнитудой до 5,9, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров. Эпицентр располагался в 8 километрах к юго-западу от города Хой. Зафиксирована серия повторных подземных толчков. Поступает информациях о разрушениях, есть пострадавшие.

Известно, что в результате землетрясения на заводе по производству автомобильного масла в районе Азершахр провинции Восточный Азербайджан вспыхнул пожар.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.