Два пилота самолетов ВВС Индии, которые разбились в субботу в штате Мадхья-Прадеш, спаслись, судьба третьего пока неизвестна. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в Минобороны.

Ранее сообщалось, что истребители Су-30 и Mirage 2000 потерпели крушение во время тренировочных полетов. Экипаж Су-30 состоит из двух человек, у Mirage 2000 один пилот.

«Обнаружены два пилота, ранены. Их эвакуируют по воздуху», — сообщили источники телеканала.

«Комиссия по расследованию ВВС должна установить, было ли столкновение в воздухе или нет», — сообщили источники, указав, что вертолет ВВС ведет поиск третьего пилота.