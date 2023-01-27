Госдеп США обнародовал заявление в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране. Ведомство решительно осудило данный акт агрессии.

«Мы повторяем призыв президента Ильхама Алиева к срочному расследованию этого неприемлемого насилия. Любые нападения на дипломатов или дипломатические миссии неприемлемы. Мы напоминаем правительству Ирана об ответственности по защите иностранных дипломатов в соответствии с Женевской конвенцией», — отмечается в заявлении.

Госдепартамент также выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате теракта гражданина Азербайджана, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.