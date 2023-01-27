Управление мусульман Кавказа (УМК) распространило заявление в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.

В заявлении говорится, что в соответствии с международным правом и дипломатическим правом всю ответственность за нападение на наше посольство несет иранская сторона:

«Это означает прямое нарушение принципа неприкосновенности дипломатических зданий и дипломатов. Обеспечение безопасности посольства, несомненно, является обязанностью страны, на территории которой находится посольство. Этот теракт вызывает сомнения на фоне агрессивной, деструктивной позиции, которую Иран в последнее время демонстрирует против Азербайджана.

Мы не можем закрывать глаза на какую-либо угрозу нашей государственности. Нападение на посольство Азербайджана по политическому заказу является недопустимой провокацией, и все верующие Азербайджана требуют, чтобы иранское правительство приняло необходимые меры в связи с инцидентом и немедленно наказало лиц, причастных к террору».