«Решительно осуждаем нападение на дипломатическую миссию Азербайджана, и выражаем поддержку братскому народу Азербайджана в это трудное время».

Об этом на своей странице в Facebook написал чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

«От имени посольства Грузии в Азербайджанской Республике приносим глубочайшие соболезнования членам семьи и родственникам сотрудника посольства, погибшего в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране, и желаем исцеления пострадавшим в результате теракта», — написал дипломат.