Правительство Великобритании продолжит оказывать Грузии поддержку в противостоянии гибридным угрозам, исходящим со стороны России, сказал глава МИД королевства Джеймс Клеверли.

Накануне состоялась его встреча с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

«Сегодня я подтвердил, что Великобритания поддерживает наших грузинских друзей и будет продолжать играть ведущую роль в оказании им поддержки в отражении гибридных угроз со стороны России, с которыми они по-прежнему сталкиваются», — приводятся слова министра в сообщении, распространенном его ведомством.

Главы ведомств обсудили оказание поддержки Киеву и санкционную политику в отношении РФ, перспективы вступления Грузии в НАТО.

На встрече было подписано соглашение о расширении сотрудничества двух стран в области реадмиссии.