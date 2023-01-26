Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что самой желанной целью для снайперов являются священнослужители. Он призвал предоставить батюшкам такие же социальные гарантии, как и российским воинам, передает РИА Новости.

«Назревшим видится решение закрепить в законодательстве положение об обеспечении священнослужителей, окормляющих воинов в зоне боевых действий, а также членов их семей, такими же социальными гарантиями и льготами, какие предоставляются и военнослужащим, задействованным в ходе проведения СВО», — заявил патриарх в ходе своего выступления в Госдуме.

Также Кирилл отметил, что священнослужители призваны духовно помогать воюющим. При этом патриарх задался вопросом, почему же батюшки, которые вместе с солдатами находятся на передней линии фронта, не имеют таких же социальных гарантий.

Он добавил, что батюшки, которые находятся на передовой ничем не защищены, но при этом не прячутся а несут свою службу.