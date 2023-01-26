Армянская диаспора Канады инициировала дебаты в парламенте страны в связи с ситуацией на Лачинской дороге с целью осудить действия Азербайджана.

На слушаниях в парламентской комитете по Международным делам выступил секретарь министра иностранных дел Канады Роберт Олифант, пишет «Туран».

На первом из 3-х слушаний Олифант заявил, что Канада признаёт территориальную целостность Азербайджана в его международно-признанных границах, и не признаёт нелегитимных образований на его территории. В тоже время, он призвал учесть, что нынешняя ситуация это часть многолетнего конфликта и проблему надо рассматривать в контексте.

Одновременно, он отметил необходимость разобраться в том, что происходит на Лачинской дороге, прежде чем называть это гуманитарной катастрофой и блокадой.

На слушаниях также выступили представители армянской и азербайджанской диаспор. Попытки представителя Армении обвинить докладчика в непонимании ситуации были пресечены председательствующим на дебатах.