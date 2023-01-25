На 45-й день акции, организованной на дороге Лачин-Ханкенди, автомобили, принадлежащие российским миротворцам, беспрепятственно проезжают через территорию проведения акции.

Несколько минут назад было обеспечено свободное передвижение из Лачина в Ханкенди 5 автомобилей, принадлежащих миротворцам. В целом в течение дня на этот час созданы условия для беспрепятственного проезда 61 автомобиля миротворцев, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Это еще раз свидетельствует о том, что передвижение по территории свободно.