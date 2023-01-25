Внутренняя эскалация войны в России неизбежна. Будут наноситься удары по разным целям. Почему, кем и зачем – это уже другой вопрос. Мы его сегодня не можем обсуждать.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Есть недостаток публичной информации. Украина удары по России не наносит, но тем не менее. Логика войны и ее эскалация на внутреннем рынке России будет неизбежной. В том числе, ударам будут подвержены такие города, которые изнеженные, ленивые, которые думают, что они живут в какой-то иной реальности, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т.д. Все будет подвержено эскалации войны. Но эта эскалация является внутренней проблемой России», — добавил он.