Сегодня ВР от имени партнеров «Шахдениз» объявила о начале бурения новой разведочной скважины (SDX-8) на контрактном участке «Шахдениз» в рамках Соглашения о разведке, разработке и распределении доли добычи перспективного месторождения «Шахдениз» (SHD HPBS), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Ббурение скважины SDX-8 осуществляется посредством полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева.

Предполагается, что глубина скважины составит около 7000 метров.

На бурение скважины уйдет около года.