Американский телеканал Fox News утверждает, что миллиардер Джордж Сорос многие годы занимается подкупом СМИ с целью, чтобы они освещали происходящие в мире события так, как ему выгодно.

По данным телеканала, в течение многих лет Сорос якобы финансировал 54 влиятельных деятелей СМИ, в частности, журналистов, репортеров, телеведущих, главредов CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post.

Согласно информации MRC Business, на которую ссылается Fox News, за все время бизнесмен потратил около $131 млн, чтобы 253 СМИ освещали происходящие в мире события именно так, как он требует.

Отмечается, что Сорос спонсировал эти СМИ через группы, в которые он вкладывал деньги. Филантроп радовал за поддержку абортов, контроль над рождаемостью, марксистскую экономику, экологический экстремизм, а также за отказ от финансировании полиции из федерального бюджета.