Российская армия в Украине могла потерять почти 180 тысяч человек ранеными или убитыми, утверждает глава Генштаба Норвегии Эйрик Кристофферсен.

Также Кристофферсен заявил, что по оценкам ведомства, украинская сторона за все время полномасштабного вторжения потеряла более 100 тысяч военнослужащих. Кроме того, были убиты 30 тысяч гражданских.

В Генштабе Норвегии отметили, что несмотря на серьезные потери, Россия может продолжать войну на протяжении долгого времени, благодаря мобилизации и потенциалу военно-промышленного комплекса страны.