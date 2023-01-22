Президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставок Парижем Киеву танков Leclerc, заявил, что «ничто не исключено».

Об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Что касается танков Leclerc, то ничто не исключено».

Он сообщил, что «поручил министру ВС Себастьену Лекорню проработать этот вопрос».

При этом Макрон особо отметил, что «поставки не должны вести к эскалации».

Кроме этого, по его словам, также необходимо «принимать во внимание уровень подготовки украинских военных».

Одновременно Макрон в качестве еще одного условия поставок подчеркнул, что они не должны наносить ущерб обороноспособности Франции.

«Это не должно ослаблять наши собственные возможности защиты», — сказал он.