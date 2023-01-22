Сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч с командой Иордании.
Данную информацию приводит официальный сайт Футбольной ассоциации Иордании.
Игра запланирована на 12 сентября и состоится в Баку.
Сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч с командой Иордании.
Данную информацию приводит официальный сайт Футбольной ассоциации Иордании.
Игра запланирована на 12 сентября и состоится в Баку.
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