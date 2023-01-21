В Милли Меджлис поступил законопроект о повышении минимального размера трудовой пенсии.

Согласно предложенной поправке в закон «О трудовых пенсиях», минимальный размер трудовой пенсии повышается с 240 до 280 манатов.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Законопроект будет рассмотрен на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике 23 января.

Он также будет включен в повестку первого в рамках весенней сессии заседания Милли Меджлиса, которое состоится 1 февраля.