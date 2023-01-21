Обнародован прогноз погоды на 22 января.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет слабый туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем — 8-12 ° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В горных районах выпадет снег. К вечеру снег прекратится. Местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем — 6-10° тепла, в горах ночью — 5-10° мороза, днем — 0-5 ° мороза.

Ночью и утром в горных районах дороги покроет гололед.