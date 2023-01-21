Эксперты Института изучения войны считают размещение Кремлем установок ПВО в жилых районах российских городов частью информационной войны, сообщает УНИАН.

Как говорится в отчете западных аналитиков, российское руководство активизировало усилия, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу. Таким образом, Путин создает условия для затяжной войны.

Кремль, вероятно, развернул системы ПВО в Москве, чтобы создать подстрекательские образы, изображающие войну как более опасную для российской общественности, отмечают аналитики.

Крайне маловероятно, что Кремль полагает, что Украина нацелится на Москву, и, вероятно, затеял эту показную игру, чтобы поддержать усиление информационных операций по подготовке российского внутреннего информационного пространства к затяжной войне в Украине.

«Эта демонстрация также, вероятно, является частью зарождающейся информационной операции по контекстуализации войны в Украине в российских мифах о Великой Отечественной войне, которая, вероятно, предназначена для усиления российской поддержки военных действий и дальнейшей мобилизации путем абсурдного изображения Украины как угрозы Москве», — говорится в отчете.