Экоактивисты и представители НПО продолжают акцию на дороге Лачин-Ханкенди в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности золоторудного прииска «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли».

На территории акции разводят костры. Несмотря на холодную и морозную погоду, экоактивисты заявили, что акция продолжится и этой ночью, пишет АПА.

Участники акции скандируют лозунги: «Остановить разграбление наших ресурсов!», «Защитим природу, осудим эксплуатацию!», «У природы нет нации!», «Азербайджанский народ защитит свои богатства!», «Азербайджан не дремлет, он хозяин своих богатств!», «Наше богатство неделимо и не может быть отдано никому!», «Азербайджан един, он владеет своим богатством!», «Конец экопреступлениям».