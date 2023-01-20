Директор Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента США Марк Кэмерон посетил Аллею шехидов.

«Сегодня вместе с директором Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента США Марком Кэмероном мы чтим память большого количества мирных жителей погибших во время январских событий. Выражаем глубокие соболезнования семьям и друзьям, потерявшим близких в результате жестокого нападения, не забываем о жертвах, мирно отстаивавших свои убеждения», — говорится в сообщении посольства США в Баку.