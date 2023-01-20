С начала 20 века начала формироваться идеология армянского фашизма, которая впоследствии трансформировалась в политическую организацию «Дашнакцутюн». Являясь, оплотом армянского национализма и антикоммунистической идеологии в многочисленных диаспорах, она существенным образом отличалась от других армянских организаций. Так, под прикрытием культурных, образовательных и гуманитарных проектов она фактически заявляла, что армяне, ничего не получат, пока армянская земля не будет пропитана кровью. Таким образом, закладывая идеологические основы террористической деятельности, кстати, во многих странах они были осуждены именно за совершенные террористические акты, они заложили доселе неизвестные права на избранность, вседозволенность, древность, историчность, что действительно стало приносить свои кровавые плоды.

СССР в результате глу­бинных политических событий конца 80-х — начала 90-х начал разваливаться, тоталитарный режим, основанный на подавлении прав личности, далекий от признания приоритета и значимости прав и свобод человека, не справлялся с новыми вызовами в идеологии, а плановая экономика, основанная на сырьевых ресурсах, потеряла свою конкурентоспособность.

Исторический ход процессов требовал качественно новых подходов и разрешений проблем, ставших на пути развития страны.

Кадры решают всё. Кто сказал эту фразу, неважно. Но новоиспеченный руководитель Горбачёв явно не справлялся с глобальными вызовами. Его политика была направлена на разрушение самого ценного, что лелеяли и пестовали в Советском Союзе – квалифицированные кадры.

Объявленная им перестройка началась с борьбы с руководящими кадрами, как в высшем эшелоне власти, так и на местах. Именно так и был отстранен от власти член Политбюро, первый заместитель председателя СМ СССР, Гейдар Алиев. Устранялись профессионалы, прошедшие путь от низов и знающие политику, государство, производство, цели и задачи занимаемых положений. Часть обвинялась в авторитаризме, неумении управлять обществом, незнании новых целей и задач. Вместо них приходили люди случайные, не соответствующие ни по опыту, ни по знаниям занимаемым должностям. Однако история таких ошибок не прощает.

И в декабре 1987 года на диаспоральной Парижской встрече, словно призыв к началу давно подготавливаемых событий, прозвучала речь советского академика Абела Аганбегяна.

Крючок межнациональных войн на территории некогда могущественной империи СССР был спущен. Так называемое политическое прикрытие — права нации на самоопределение стало молниеносно стягивать в свои жернова многочисленных невинных жертв. Все эти обстоятельства послужили началом разгула национализма, самого уродливого и опасного, основанного на фальсификации истории, поощрении средневекового насилия, отстаивающего самопровозглашенный принцип несовместимости народов. Решение армянского фашизма виделось в изгнании, убийствах и терроре титульной нации, уничтожении кладбищ, мечетей, памятников культуры, т.е. следов их деятельности на этих территориях.

Тоталитарный режим, где всякое инакомыслие, принятые всеми права и свободы подавлялись жесточайшим образом как идеологическими, так и правоохранительными структурами, не справлялся с управлением государства.

Под разглагольствование, предъявление прав нации на самоопределение, а фактически в результате реализации националистических фашистских идей о несовместимости мирного сосуществования народов, при молчаливом согласии, заигрывании центра стали нарушатся фундаментальные прав человека в Нагорном Карабахе Азербайджана и в Армянской ССР. Мирные азербайджанцы стали жертвами организованных преступных дашнакских вооруженных бандформирований. Часть из них уничтожалась физически в своих домах, обжитых местах, их имущества подвергались захвату, а сами азербайджанцы, спасаясь от массовых погромов, стекались в Баку и другие города. Работа государственных органов была малоэффективна. Напротив, власти пытались уничтожить народный дух азербайджанцев, вставших на самозащиту, объединившихся в организации собственного независимого государства.

В холодные, январские дни 1990 года население Баку и других городов Азербайджана требовало от центра и местных представителей власти помощи, соблюдения законности, обеспечения элементарных прав и свобод граждан, пострадавших от преступных действий экстремистов и националистов. Однако вся идеологическая и репрессивная структура направлялась на разрушение народного единства, духа свободы и независимости. При этом использовались самые жестокие, аморальные формы и методы, апробированные еще органами НКВД.

Государственная машина словно готовила почву для более масштабного, железного подавления воли населения, создавая искусственные условия для разгула преступности, насилия и беспредела здесь, в Баку. В эту провокационную работу включались СМИ центра, специально разыгрывающие сцены массового психоза, основы для которых создавали спецслужбы.

Именно эти обстоятельства и были установлены материалами уголовного дела, расследованного прокуратурой Азербайджана и подтвержденного в суде.

По каждому насильственному действию, убийствам органами прокуратуры возбуждались уголовные дела. Устанавливались подозреваемые, обстоятельства совершенного преступления, т.е. принимались законные меры, соответствующим объективным обстоятельствам. Одними из таких дел были уголовные дела, возбужденные по фактам убийства Аждара Ханбабаева, академика Тельмана Гурбанова и других.

Коллегами в те времена были установлены и допрошены лица, которые признавались в сотрудничестве со спецслужбами, в исполнении их заказов, в организации и исполнении преступлений, в распространении слухов и погромов. Давались показания относительно фактов насилия в отношении выходцев из Нахчывана и распространения слухов о якобы совершенных преступлений со стороны выходцев Баку и наоборот. Назывались конкретные имена. Однако следствию в те времена было сложно пробить глухую броню спецслужб, все запросы оставались без ответа, а порою и сами следователи подвергались угрозам. Материалы дела оставались нераскрытыми.

Только после указания политического руководства в 1996-1997 годах расследования по этим делам были возобновлены, и впервые следствию была предоставлена часть архивных документов органов КГБ Азербайджана.

В секретных документах мы обнаружили приказ о создании т.н. «кризисной группы», где черным по белому было написано о «задаче по выявлению антисоциалистических элементов и их немедленному уничтожению». Это был обыкновенный террор! Все ресурсы спецслужб своими безграничными возможностями были направлены на выявление антисоциалистических элементов и на их немедленное уничтожение. Кто попадал под понятие антисоциалистических элементов, оставалось только догадываться с учетом опыта развития репрессий НКВД.

Именно тоталитарная система ввела советские войска в Баку. Были созданы искусственные условия для уничтожения телебашни, нападений на государственные органы, другие гнусные преступления, совершенные по указанию центра спецслужбами.

20 января 1990 года стал символом свободы. Азербайджанский народ окончательно поверил в собственные силы, дух народа не был сломлен под гусеницами танков, автоматных и пулеметных очередей по жилыми кварталам, машинам скорой помощи, безоружным гражданам, требующим законности и правопорядка.

Миллионы граждан вышли на площади и улицы, усыпанные гвоздиками, хоронить своих Героев на самом возвышенном месте города. Народ проснулся. Это было великое противостояние Добра и Зла.

21 января 1990 года в Азербайджанское представительство в Москве пришел общенациональный лидер Гейдар Алиев, он был в сопровождении сына – президента Ильхама Алиева. Г.Алиев выступил и охарактеризовал эти деяния как международные преступления, направленные против азербайджанского народа. А самого Горбачева он назвал преступником, организовавшим эти гнусные злодеяния. Именно после этого выступления Г.Алиев и его семья подверглись преследованиям со стороны органов КГБ. Для его устрашения были совершены убийства Аждара Ханбабаева, академика Тельмана Гурбанова и других. Вся деятельность его и близких находилась под пристальным вниманием кризисной группы.

Пожалуй, самыми грандиозными достижениями человечества в начале 20-го века стали понимание сохранения мира и безопасности, соблюдение обязательных норм мирного сосуществования государств и мер ответственности за нарушение согласованных принципов. Исходя из этих жиз­ненно важных интересов международного сообще­ства, после двух кровопролитнейших мировых войн было принято решение о создании специализированного международного института — Международного воен­ного трибунала.

Впервые в Уставе Трибунала и приговоре по делу главных военных преступ­ников были сформулированы деяния, ква­лифицируемые как преступления против междуна­родного мира и международной безопасности.

Эти принципы нашли свое подтверждение в резолюции № 95 (1) Генеральной ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года, Конвенции о пре­дупреждении преступления геноцида и наказа­нии за него, четырех Женевских Конвенциях о защите жертв войны от 1949 года и дополни­тельных протоколах к ним от 1977 года.

Указанными документами, а также принятыми позднее международно-правовыми инструментами установлен полный перечень действий, подпа­дающих под понятие «преступления против междуна­родного мира и международной безопасности», предусмотрена обязанность государств по расследо­ванию этих фактов, даются гарантии по обеспечению права на справедливое судопроизводство, закрепл­ен принцип неприменения сроков давности к таким преступлениям.

СССР, являясь одним из главных военных обви­нителей на Нюрнбергском процессе, принимая активное участие в создании норм и принципов новых правовых отношений, подписав международно-правовые конвенции, в то же время не ввел в нормы национального уголовного законодательства санкции за совершение рассматриваемых международных преступле­ний. Такие санкции не были установлены и в Уголовном кодексе Азербайджанской ССР, приня­том в 1960 году, и действовавшем с некоторыми изменениями до 1 сентября 2000 года.

Принцип государственного суверените­та в СССР был абсолютизирован, граждане были лишены возможности жаловаться на нарушение гражданских и политических прав в международные органы.

Таким образом, заявленные стандарты на международном уровне и фактическое применение их на практике во внутреннем законодательстве существенно различались и противоречили друг другу, что развязало руки политическим деятелям, уводило их от юридической ответственности за принимаемые незаконные, антигуманные и преступные решения.

Именно после 20 января 1990 года начался развал СССР. Армянский национализм стал детонатором политического взрыва не только в Нагорном Карабахе. Фашизм стал идеологией Армении, которая поддерживаемая другими странами в открытую пошла на международные преступления, акты агрессии против Азербайджана. Агрессия Армении против Азербайджана сопровождалась многочисленными, систем­ными, планомерными нарушениями международно­го гуманитарного права. Практически каждый воен­нопленный, независимо от пола, возраста, состоя­ния здоровья, подвергался физическому и психиче­скому насилию, формы и методы которого в силу этических норм невозможно оглашать. Все эти истязания фиксировалась фото — и видеотехникой, а позже предъявлялись военнопленным в качестве компроматов в попытках их вербовки для сотрудничества со специальными службами Армении. Наличие военнопленных у армянской стороны по большей части скрывалось. Их содержали как в самой Армении, так и на оккупированных террито­риях, укрывая в изоляторах временного задержания отделов милиции, органов безопасности, а также в загонах для скота, в подвалах частных домов.

Согласно показаниям очевидцев, большин­ство военнопленных было казнено без суда и след­ствия, другие умерли под пытками или от голода. Следствием выявлен 851 факт нарушения между­народного гуманитарного права, по которым подо­зреваются 628 человек; установлено проведение 73 террористических актов. В совершении указан­ных преступлений предъявлено обвинение 29 лицам. Всего Совместной следственно-оператив­ной группой к уголовной ответственности привле­чены 274 человека.

Военные преступления и преступления против человечества, когда бы и где бы они ни совершались, подлежат расследованию, а лица, в отношении кото­рых имеются доказательства в совершении таких преступлений, — розыску, аресту, привлечению к судебной ответственности и, в случае признания их виновными — наказанию. На государства возлагается обязанность оказывать содействие в вопросах выдачи таких лиц, в деле сбора информации и следственных материалов, способствующих при­влечению их к судебной ответственности, в обмене такой информацией, а также не предоставлять убежища никакому лицу, подозреваемому в совершении таких преступлений. Помимо этого, государства не должны принимать никаких законода­тельных или иных мер, которые могли бы нанести ущерб принятым ими на себя международным обяза­тельствам в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в этих преступлениях.

Со вступлением Азербайджана в Совет Европы влияние демократических правовых идей и норм международного гуманитарного права на раз­витие национального уголовного законодательства стало усиливаться. Очевидно, что судебная система, не основанная на исполнении функций в соответ­ствии с принципами Конвенции о защите прав чело­века и основных свобод, не могла в полной мере обеспечить законность привлечения виновных к ответственности, признания фактов преступлений.

В настоящее время известны три основных направления по расследованию и наказанию лиц, виновных в совершении международных преступле­ний: (1) специализированные трибуналы (по Руанде, бывшей Югославии, Сьерра-Леоне); (2) Международ­ный уголовный суд, обладающий юрисдикцией толь­ко в отношении преступлений, совершенных после вступления в силу Римского статута, который возла­гает ответственность за преследование лиц, винов­ных в совершении этих преступлений, на националь­ные органы уголовной юстиции; а также (3) принцип универсальной юрисдикции, обязывающий государ­ства преследовать в судебном порядке лиц, подо­зреваемых в совершении наиболее серьезных меж­дународных преступлений, либо предпринимать дей­ствия с целью их выдачи.

Международные договоры обязывают государ­ства ввести в действие законодательство, необхо­димое для обеспечения эффективных уголовных наказаний для лиц, совершивших или приказавших совершить те или иные серьезные преступления, разыскивать их. В то же время обвиняемым гаран­тируются надлежащие судебные процедуры, право на защиту.

Гарантом осуществления надлежащих судеб­ных процедур при отправлении правосудия в государствах — участниках Конвенции выступа­ет Европейский суд по правам человека.

Решения Суда формируют единое европейское правовое пространство и налагают обязатель­ства на государства. Ими руководствуются судеб­ные и законодательные органы, что в целом влияет на демократическую дееспособность судебной системы. Суд принимает к рассмотрению жалобы как от государств, так и от отдельных лиц и непра­вительственных организаций. Эти действенные правовые инструментарии отсутствовали при зарождении конфликтов и до принятия заинтересо­ванных государств в Совет Европы.

В условиях интеграции независимых государств в международное и евро­пейское правовое пространство начался медлен­ный, но необратимый процесс преодоления пере­житков тоталитарного прошлого в их юридической системе. В свете этой прогрессивной тенденции важное значение приобретает внедрение норм и принципов международного гуманитарного права, сотрудничество государств в расследовании, обес­печении беспристрастного судебного разбиратель­ства и наказании виновных, совершивших злодея­ния, направленные против мира и международной безопасности.

Бывший руководитель Следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры Азербайджана,

полковник юстиции в отставке Ильхам Мамедов