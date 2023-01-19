Демократическая партия Казахстана «Ак Жол» исключила из своих рядов депутата Мажилиса (нижняя палата парламента) Азамата Абильдаева, сообщила пресс-служба партии.

Вчера, 18 января, Азамат Абильдаев в интервью «Радио Азаттык» сказал, что поддерживает президента РФ Владимира Путина, и назвал власти Украины «нацистами». Он добавил, что называет конфликт России и Украины «специальной военной операцией». В ответ на вопрос журналиста о его отношении к гибели мирных жителей на Украине господин Абильдаев заявил, что в вооруженном конфликте жертв не избежать.

Сегодня, 19 января, пресс-служба «Ак Жол» сообщила об исключении Азамата Абильдаева из партии. В ЦИК направлено письмо о прекращении его депутатского мандата. Члены нацсовета партии отметили в пресс-релизе, что слова исключенного депутата противоречат их позиции и нарушают партийную и депутатскую этику. «Следует отметить, что, как заявил вчера президиум партии, партия “Ак Жол” всегда уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность нашей республики и других дружественных государств»,— говорится в пресс-релизе.