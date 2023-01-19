Популярность турецких боевых беспилотников продолжает расти. Как сообщил завотделом информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков, «Кыргызстан закупил [у Турции] современную военную технику, такую как [беспилотники] Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı и ANKA» (цитата по TRT). Количество не уточнил. Но это уже не первая «закупка». Еще в конце декабря Кыргызстан закупил для своей Пограничной службы беспилотники Bayraktar TB2. Как ожидается, новые ANKA тоже достанутся этому ведомству. Наконец, в планах Бишкека есть и приобретение БПЛА Akıncı — об этом еще в октябре 2022 года заявил председатель Комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

Популярность турецких военных дронов не удивляет. Эти БПЛА продемонстрировали свою эффективность не в лабораториях и на полигонах, а «в поле», в условиях реальной войны — во многих конфликтных точках, от Ливии и Сирии до Карабаха и Украины. 44-дневную войну называли «войной беспилотников», и именно после блестящей победы Азербайджана военные эксперты заговорили о серьёзной переоценке роли БПЛА. В Украине про «Байрактары» в прямом смысле слова песню сложили.

Но интерес к ним со стороны Бишкека имеет уже другое прочтение. Во-первых, в отличие от Азербайджана, Кыргызстан входит в ОДКБ. А значит, обладает определенными преференциями при закупке российского оружия. И если в такой ситуации Бишкек обращается к продукции турецкого ВПК — это уже удар по престижу и российского оружия, особенно на фоне украинского позора, и ОДКБ как структуры.

Но самое главное, нет сомнений, что предназначен весь этот арсенал прежде всего Таджикистану, с которым у Кыргызстана давний конфликт. Он, правда, скорее пограничный, чем территориальный. Речь идет о принадлежности нескольких водозаборов, высот и дорог, ведущих в приграничные же села. Но в 2021-2022 годах этот конфликт доходил до применения очень серьезного оружия. Наконец, еще в январе 2022 года появились первые слухи, что Кыргызстан применил на спорной и «накалённой» границе «Байрактары», после чего Таджикистан тут же согласился на переговоры, а на границе наступила более-менее устойчивая тишина. И если теперь турецкие беспилотники получает не армия, а именно пограничники, которым придется первыми встречать «вылазки» со стороны Таджикистана, то это верный признак, от кого именно в Бишкеке ждут неприятных сюрпризов.

Да, крупных столкновений на границе не происходит, но и вопрос толком не урегулирован. К тому же, Таджикистан активно накачивает оружием Москва. По официальной версии, как уже рассказывал Minval, делается это для отражения возможных угроз со стороны Афганистана. Неофициально Таджикистан явно готовят на роль «второй Армении» — у этой страны тлеющий конфликт с Кыргызстаном, в Узбекистане наличествует таджикская диаспора… Наконец, местные границы были прочерчены уже в советские годы и изобилуют спорными участками. Превратив Таджикистан в этакую «вооружённую дубину». Москва рассчитывала грозить ею и Бишкеку, и Ташкенту.

Но теперь ситуация меняется. Таджикистан, как и Армения, не имеет с Россией сухопутной границы. Таджикистан граничит с Афганистаном, Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном, и случись «жесткий сценарий» с Бишкеком, еще не факт, что в Ташкенте позволят снабжать Таджикистан оружием по своей территории. А везти в Душанбе «стрелялки» через Китай или Афганистан — это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Наконец, поставки турецких БПЛА — это еще и заявка на военно-политическое присутствие Турции в регионе, чьи позиции в Центральной Азии за последние годы заметно укрепились. Да, здесь еще нет союза того же уровня, что и с Азербайджаном, но выводить Анкару за скобки уже не получится.

А все это вместе взятое складывается в тяжелое морально-политическое поражение ОДКБ, а значит, и России. Чьи технологии «манипуляции конфликтами» более не работают. И не только на Южном Кавказе.

Нурани