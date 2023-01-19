Сегодня около 12:00 неизвестный мужчина пришел в филиал одного из банков, расположенный на территории Ясамальского района столицы, угрожая сотрудникам железным прутом, потребовал деньги.

Как сообщили в пресс-службе МВД, благодаря оперативным действиям сотрудников Главного управления охраны МВД, несущих там службу, мужчина был задержан и обезврежен.

Им оказался ранее судимый 33-летний житель города Ширван Имран Ахмедов.

Полицейские изъяли у задержанного газовый пистолет, нож и железный прут.

По факту в Управлении полиции Ясамальского района начато расследование.