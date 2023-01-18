Российская Федерация уже выбрала место в мире среди террористов. Теперь Кремль больше не влияет на развитие своей страны, истории и культуры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Даже не знаю, где это место. Мне кажется, что место среди террористов Россия себе уже выбрала, и сегодня это уже не зависит от руководства. Я считаю, их руководство больше не влияет на развитие РФ, истории и культуры», — заявил Зеленский.

По словам президента, теперь все зависит от прочности Украины, поддержки международных партнеров и непосредственно российского общества, которое должно открыть глаза, чтобы увидеть свое будущее, после чего признать ошибки, отступить, уважать статус ООН и суверенитет нашей страны.

Также Зеленский приветствовал поддержку бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по вступлению Украины в НАТО.

«Я рад, что господин Киссинджер изменил свое мнение. Для нас сегодня приоритет, чтобы известные люди признавали большую ошибку именно Путина и признавали, что это агрессия именно России. И чтобы они политически давили на Россию, чтобы она завершила эту кровавую агрессию», — заявил президент.