Количество боевой техники увеличивается, но и потребности у России возрастают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Задолго до специальной военной операции, которой мы сейчас занимаемся, начали воссоздавать оборонную промышленность, в том числе Обуховский завод. Концерн производит очень нужную продукцию, она в высшей степени востребована и на мировых рынках вооружения, но сейчас она нужна прежде всего российской армии», — подчеркнул он.