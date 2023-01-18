Группа компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за декабрь 2022 года.

Согласно опубликованным данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы в декабре 2022 года оказалась на 19.3% выше по сравнению с декабрем 2021 года.

Cтоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания по сравнению с декабрём 2021 года выросла на 22.6%. Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 18.5%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 6%.

Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли и не является показателем уровня инфляции.