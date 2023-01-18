Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что для расследования причин авиакатастрофы в Броварах понадобится несколько недель.

«Комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты, будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает некоторое время», — подчеркнул Юрий Игнат.

Между тем, В МВД Украины назвали три предварительные версии крушения вертолета в Броварах, где погибли несколько детей и высшее руководство министерства. По данным ведомства, это могли быть неисправность техники, нарушение техники безопасности и диверсия.