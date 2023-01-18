В Липецкой области ликвидирован вооруженный военнослужащий, сбежавший из воинской части, сообщает ТАСС.

Сотрудники силовых ведомств обнаружили беглеца Дмитрия Перова, который самовольно оставил воинскую часть. При задержании он был ликвидирован.

В липецкой администрации отметили, что для жизни жителей угрозы нет. В настоящее время проводятся следственные действия.

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11:09 В Воронежской и Липецкой областях разыскивают дезертира, сбежавшего из части в зоне «спецоперации». Об этом сообщают жители Воронежа в городских соцсетях.

«По предварительным данным мужчину зовут Дмитрий Перов и ему 31 год. При себе у него может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат», — уточняет telegram-канал Baza, прикладывая фото с ориентировкой. Уточняется, что дезертир 13 января самовольно покинул часть. Предполагается, что он вооружен автоматом и при себе имеет патроны.