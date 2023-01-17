Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли посетил Польшу, где впервые провел личную встречу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, сообщает Associated Press.

«Они в деталях обсудили оборону, которую Украина пытается противопоставить действиям России. Это важно — когда два военных профессионала смотрят друг другу в глаза и обсуждают очень важные темы, чувствуется разница», — заявил журналистам представитель Милли — Дейв Батлер, объясняя, почему личная встреча генералов была так важна.

Отмечается, что изначально в США надеялись, что Залужный посетит в Брюсселе встречу Военного комитета НАТО 18-19 января.

В понедельник стало ясно, что этого не случится, а потому Милли принял решение встретиться с Залужным в Польше недалеко от границы с Украиной.