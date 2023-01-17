Азербайджан полон решимости реинтегрировать своих граждан армянского происхождения в свое политическое, социальное и экономическое пространство.

С данным заявлением выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ сказал постоянный представитель Азербайджана в организации Ровшан Садыгбейли в ответ на выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Садыгбейли отметил, что Азербайджан готов гарантировать равные права всем своим гражданам независимо от их национального или этнического происхождения в соответствии с законодательством и Конституцией Азербайджана.

«С этой целью Азербайджан предпринимает последовательные и успешные усилия по налаживанию взаимодействия с местными армянскими жителями, решая важные вопросы водоснабжения, транспорта и энергоснабжения в регионе. Эти контакты необходимо поощрять и поддерживать. Однако Азербайджан не будет сотрудничать с такими лицами, как Рубен Варданян с сомнительным послужным списком, который был внедрен в Карабахский регион Азербайджана, чтобы сорвать хрупкий процесс миростроительства», — отметил Садыгбейли.

Он добавил, что, несмотря на разрушительные последствия и незаживающие раны войны и оккупации, именно Азербайджан после окончания конфликта инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией, основанный на пяти основных принципах, которые включают в себя взаимное признание и уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга в пределах международно признанных границ.