Генерал Владимир Болдырев, который ранее возглавлял Сухопутные войска, ответил на слова глава Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего его «генералом бла-бла-бла». Его цитирует РБК.

Ранее Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву заявил, что Болдырев был понижен в должности и переведен в Северо-Кавказский военный округ, потому что не справился со своими обязанностями.

«Меня никто не понижал. Я стал после командовать Северо-Кавказским округом, переведен был на равнозначную должность и командовал Приволжско-Уральским округом. Вот все, что я могу по этому поводу сказать. Почему-то он не вспомнил 2008 год и принуждение Грузии к миру, вот этот момент он почему-то упустил совсем», — отреагировал на критику Кадырова экс-глава Сухопутных войск.

Помимо этого, он отметил, что Кадыров не имел права критиковать генерал-полковника Александра Лапина, который до конца октября 2022 года командовал группировкой российских войск «Центр» в ходе войны. В январе его назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России.

По мнению Болдырева, критиковать Лапина могут только министр обороны России Сергей Шойгу и президент Владимир Путин. Критика со стороны других лиц — «просто пустые слова или подковерная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны», считает Болдырев.