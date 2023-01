Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел Израиля.

Об этом сообщил Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter.

Хикмет Гаджиев принял директора по вопросам политики МИД Израиля Ализу Бин Ноун и заместителя генерального директора МИД, начальника отдела стратегических вопросов, посла Джошуа Зарку.

«Я рад приветствовать Ализу Бен Ноун и Джошуа Зарку в Доме-музее братьев Нобель, и провести широкое обсуждение двустороннего партнерства между нашими странами, региональных вопросов, представляющих взаимный интерес. Открытие посольства Азербайджана в Израиле еще больше укрепит наше сотрудничество», — отметил Хикмет Гаджиев.

Во встрече также принял участие посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов.

Pleased to welcome at historical Nobel House and to have broad discussion with @AlizaBinNoun Pol Director at @IsraelMFA, @yzarka on bilateral partnership btw our countries,regional issues of mutual concern.Opening of Azerbaijan’s Embassy in 🇮🇱 will boost further our cooperation. pic.twitter.com/umOl9xnLfo

