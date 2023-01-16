Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о том, что его страна передаст украинским военным наиболее значительный на сегодня пакет военной помощи. Об этом сообщает The Guardian .

По его словам, в новый пакет войдет эскадрон танков «Challenge 2» с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами, 8 орудий AS90 и далее их количество будет увеличено.

Кроме этого в список вошли:

100 тыс. артиллерийских снарядов;

100 усовершенствованных ракет;

десятки БпЛА;

100 единиц бронетехники, включая БТР «Бульдог»;

запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

«Сегодняшний пакет является «важным увеличением возможностей Украины». Это значит, что они могут перейти от существования к изгнанию российских войск с украинской земли», — сказал Уолес.

По его словам, Великобритания ожидает очередного наступления российских военных. Поэтому союзники Украины должны ускорить коллективные усилия, чтобы экономически и военно давить на Россию.

При этом решение о таком пакете помощи делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять украинцам основные боевые танки.

