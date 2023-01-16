В Италии задержан босс «Коза ностры» Маттео Мессина Денаро, скрывавшийся от правосудия на протяжении 30 лет. Он был задержан в столице Сицилии Палермо.

Денаро Он был заочно приговорен к пожизненному заключению за участие в убийстве в 1992 году прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

Ему также грозит пожизненное заключение за участие в терактах во Флоренции, Риме и Милане, в результате которых погибли 10 человек.

Денаро 60 лет, он известен под прозвищем «Дьяболик». Он возглавляет «Коза Ностру» с 2006 года, когда арестовали его предшественника — Бернардо Провенцано.

Forbes поместил его на 6 место в списке 10 самых разыскиваемых преступников в мире.