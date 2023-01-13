Канадская компания, возможно, раскрыла сложную тайную цепочку поставок, которая позволила использовать один из ее двигателей в иранском беспилотнике, применяемом российскими войсками в Украине, сообщает портал Mignews.

Речь идет о компании Bombardier Recreational Products (BRP) из Квебека, которая производит двигатели для мотоциклов, квадроциклов и снегоходов. В частности, ее бренд снегоходов Ski-Doo настолько популярен и любим в Канаде, что был признан Канадской радиовещательной корпорацией (CBC) одним из величайших изобретений Канады еще в 2007 году.

Компания ни в коем случае не является производителем оружия или оборонным подрядчиком, продав свою военную часть в 2003 году, а ее двигатель Rotex, который производится ее австрийской дочерней компанией, предназначен в основном для гражданского использования.

Однако в сентябрьском отчете выяснилось, что беспилотник Mohajer-6 иранского производства, сбитый украинскими войсками, был оснащен авиадвигателем Rotax 912, сообщило издание National Post. И это не единственный случай обнаружения двигателей Rotax в иранских беспилотниках.

По данным National Post , в настоящее время компания молчит о том, как ее двигатель оказался в иранском беспилотнике, утверждая, что это может поставить под угрозу их расследование.

Однако следует также отметить, что эта канадская фирма не единственная, кто обнаружил, что ее продукция каким-то образом использовалась в иранских беспилотниках в России.

В конце ноября The Wall Street Journal сообщил, что инфракрасные линзы израильского производства, наряду с более чем 200 другими компонентами из США, Европы и других союзных стран, были обнаружены в иранских беспилотниках, которые Россия использовала во время вторжения в Украину.

Обстоятельства того, как канадский двигатель Rotax оказался в иранских беспилотниках в России, еще предстоит выяснить, и, возможно, придется подождать, пока BRP не обнародует свое расследование.