В Агсу местная жительница скончалась в результате отравления угарным газом.
Известно, что Ханым Нагиева, 1953 года рождения, отравилась угарным газом в ванной комнате своего дома. Спасти жизнь ей не удалось, сообщает «Репорт».
В Агсу местная жительница скончалась в результате отравления угарным газом.
Известно, что Ханым Нагиева, 1953 года рождения, отравилась угарным газом в ванной комнате своего дома. Спасти жизнь ей не удалось, сообщает «Репорт».
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