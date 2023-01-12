Футбольная ассоциация Уэльса в ближайшее время проведет переговоры с окружением Бэйла о должности в сборной, и один из вариантов – роль посла. Это позволит недавно завершившему карьеру Гарету проводить время не только с командой, но и в официальных кругах.

В начале недели Бэйл поговорил с главным тренером сборной Уэльса Робом Пейджем.

«Я бы хотел, чтобы Гарет все еще был вовлечен в каком-то качестве. У нас был такой разговор.

Что это будет за роль, мы пока не знаем, но ему просто нужно немного времени, чтобы побыть с семьей. Я не буду вдаваться в подробности, но пока это все, до чего мы дошли.

Возвращение к нормальной жизни – это большая перемена для него. Мы поговорим с ним еще раз через несколько недель и составим план дальнейших действий, но он может многое предложить.

Даже просто его присутствие в раздевалке или отеле – это то, в чем я был бы очень заинтересован.

Я хочу, чтобы он был вовлечен в какой-либо степени. Осталось лишь выяснить, в какой. Я уверен, что Футбольная ассоциация Уэльса тоже будет заинтересована в этом.

У Гарета отличное мнение о футболе. Именно поэтому я привлекал его к стольким разговорам, наряду со многими другими старшими игроками. Он все еще может многое предложить», – заявил Пейдж в интервью BBC.