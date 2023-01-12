Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил журналистам, что из регламента парламента убрали статус почетного сенатора, который ранее присвоили первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.

«Вопрос был по званию почетный сенатор. Учитывая, что из конституции это было убрано [статьи о статусе и полномочиях первого президента страны], учитывая, что закон [о первом президенте] готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание «почетный сенатор» мы убрали из нашего регламента. Завтра на совместном заседании палат парламента мы поставим на утрату закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», — сказал Ашимбаев, отвечая на вопрос о том, сохранил ли Назарбаев статус почетного сенатора. Он пояснил, что ранее это статус был присвоен только одному человеку — первому президенту республики.