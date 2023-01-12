В Беларусь из России прибыл еще один эшелон с военной техникой, боеприпасами и личным составом российских вооруженных сил. Об этом мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщила 11 января.

Там уточнили, что 9 января в 14.30 на железнодорожную станцию Чепино в белорусском Витебске прибыл очередной эшелон вооруженных сил России. Он 3 января был отправлен с железнодорожной станции Московка в российском Омске.

В составе эшелона зафиксировано 40 вагонов, среди которых:

15 пассажирских (около 750 человек),

10 грузовых (со снаряжением и боеприпасами),

15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

