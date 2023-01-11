Папа Римский Франциск провел несколько минут в молитве за Украину перед копией иконы Божией Матери Жировичской, которая во время общей аудиенции 11 января была выставлена в Ватиканском Зале Павла VI, пишет vaticannews.va.

— Не будем забывать о измученной Украине, которая всегда в наших сердцах; выразим этому народу, который переживает жестокие страдания, нашу любовь, нашу близость и нашу молитву. Сейчас я проведу несколько минут в тишине, молясь за эту дорогую страну и за мир, перед иконой Богородицы Народа, которая почитается в Беларуси. Приглашаю вас духовно присоединиться к моей молитве, — сказал Понтифик.

Затем Франциск подошел к иконе Матери Божьей Жировичской, которую белорусские греко-католики почитают как Владычицу белорусского народа. Икона дорога также украинским верующим. Ее копия-фреска находится в римском костеле святого Сергея и Вакха, кафедральном соборе Апостольского экзархата для украинских греко-католиков в Италии.