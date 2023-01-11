К посольству России стянуты силы полиции, которая полностью окружила здание. При этом в митинге участвуют 300 человек от разных оппозиционных движений Армении.
Их требование — прекратить союзнические отношения с Россией и выход из ОДКБ.
К посольству России стянуты силы полиции, которая полностью окружила здание. При этом в митинге участвуют 300 человек от разных оппозиционных движений Армении.
Их требование — прекратить союзнические отношения с Россией и выход из ОДКБ.
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