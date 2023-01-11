Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Турция начала поставлять Украине боеприпасы.

Ранее издание Foreign Policy, ссылаясь на представителей США и ЕС, написало, что Анкара с ноября прошлого года поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца.

По словам представителя Кремля, говорить о достоверности этой информации сложно.

«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем», — прокомментировал публикацию Песков.

Он добавил, что Турция, являясь страной-членом НАТО, имеет свои обязательства перед альянсом, при этом между Москвой и Анкарой сложились партнерские отношения, основанные на взаимной выгоде и уважении. Он подчеркнул способность России и Турции обсуждать самые сложные вопросы.